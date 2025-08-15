Каритас Русе подобри достъпа до Центъра за настаняване на бездомни в крайдунавския град

Каритас Русе успешно приключи изпълнението на проект за подобряване на достъпната среда в Центъра за временно настаняване на бездомни „Добрият самарянин“, съобщи Кремена Цанева от католическата благотворителна организация.

Тя уточни, че инициативата е финансирана от Фонд „Социална закрила“ с 42 174 лева, допълнени от собствен принос на Каритас Русе от 10% от общата стойност на проекта – 46 860 лв.

В рамките на проекта е изградена изцяло нова външна рампа с подходящ наклон и настилка, осигуряваща безопасно и удобно придвижване на хора с увреждания и трудноподвижни лица. Освен това входната врата на сградата е разширена, така че да позволява безпрепятствено преминаване на инвалидни колички. Инсталирана е и модерна стълбищна повдигаща платформа, която позволява достъп до горните етажи, отчете Цанева.

Тя добави, че всички дейности са изпълнени в съответствие с действащите нормативни изисквания за достъпна архитектурна среда, а използваните материали и съоръжения са подбрани с оглед дълготрайност, надеждност и лесна поддръжка.

С приключването на проекта Центърът за временно настаняване „Добрият самарянин“ вече предлага достъпна среда, гарантираща равни възможности за всички потребители на социалната услуга. Това подобрение ще улесни не само хората с трайни увреждания, но и възрастните и лица с временни двигателни затруднения, отбеляза още Кремена Цанева.

„За нас този проект не е просто ремонт или ново съоръжение – той е мост към по-пълноценен живот за хората, които идват в нашия център“, споделиха още от Каритас Русе.