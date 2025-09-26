Подробно търсене

Държави от ЕС, включително България, заявиха, че изграждането на "стена срещу дронове" е приоритет, заяви еврокомисарят по отбраната

Валерия Динкова
Еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс. Снимка: Emmi Korhonen/Lehtikuva via AP
Хелзинки,  
26.09.2025 17:04
 (БТА)

Изграждането на "стена срещу дронове" в Европа за борба със заплахата от Русия "е приоритет" за няколко държавни от ЕС, заяви днес еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс, цитиран от Франс прес.

Системата трябва да има способности за "засичане, проследяване и прехващане", подчерта Кубилюс в Хелзинки след видеоконференция с министрите от десет страни членки на ЕС, включително балтийските републики, Полша, Финландия, Дания.

В срещата участваха също представители на България, Румъния, Унгария, Словакия, както и на Унгария и НАТО, посочва Асошиейтед прес.

Еврокомисарят по отбраната заяви, цитиран от АФП, че трябва да бъдат разработени допълнителни способности срещу дронове и уточни, че подробна техническа пътна карта ще бъде изготвена с национални експерти.

