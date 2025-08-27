ТАСР: Избирателната комисия в Словакия образува производство заради заем за кампанията на президента Пелегрини

Централната избирателна комисия на Словакия започна процедура за налагане на глоба на партията „Глас – Социална демокрация“, тъй като формацията не е декларирала навреме, че е получила заем, с който е финансирала президентската кампания на настоящия държавен глава и бивш неин лидер Петер Пелегрини, съобщи словашката новинарска агенция ТАСР.

Според избирателната комисия партия „Глас – СД“ не е изпълнила изискванията на Закона за политическите партии. Съгласно закона партията е длъжна да публикува подробности за всеки получен заем на своя уебсайт в срок до 30 дни от подписването на договора.

Според годишния отчет на „Глас – СД“ партията е декларирала един заем през 2024 г. – от кредитора „Елемент Бизнес“ (Element Business) в размер на 300 000 евро. Заемът е получен на 26 януари 2024 г. и е изплатен на 8 октомври 2024 г. Директор на компанията е сестрата на президента Пелегрини.

Настоящият партиен лидер, който е и министър на вътрешните работи - Матуш Шутай Ещок, заяви, че партията е готова да поеме отговорност за административните грешки, свързани с финансирането на президентската кампания на Пелегрини.

Ещок също подчерта, че цялата кампания на Пелегрини е била финансирана с дарения от членове и поддръжници на „Глас – СД“.



(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ТАСР)