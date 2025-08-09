Иран приветства споразумението между Армения и Азербайджан, но предупреди срещу каквато и да било „чужда намеса“

Подробно търсене

Владимир Арангелов
Президентът на САЩ Доналд Тръмп, азербайджанският лидер Илхам Алиев (вляво) и арменският премиер Никол Пашинян подписват тристранно споразумение на церемония в Белия дом, 8 август 2025 г. Снимка: AP Photo/Mark Schiefelbein
Техеран,  
09.08.2025 10:44
 (БТА)

Иранското министерство на външните работи днес приветства мирното споразумение между Армения и Азербайджан, договорено с посредничеството САЩ, но предупреди срещу „каквато и да било чужда намеса“ и всяко нарушаване на сигурността в близост до границите му, предаде Франс Прес. 

Иран приветства „финализирането на текста на мирното споразумение от двете страни“ снощи във Вашингтон, но в същото време изразява „опасения относно негативните последици от каквато и да било чужда намеса, под каквато и да е форма, особено в близост до общите граници“, се казва в изявление на министерството.

09.08.2025 04:41

Доналд Тръмп обяви, че е помирил "завинаги" Армения и Азербайджан

Армения и Азербайджан обещаха да спрат "завинаги" да воюват помежду си, съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от агенциите. Двете страни десетилетия наред имаха териториален спор помежду си, довел до няколко войни между тях. В присъствието
09.08.2025 02:04

Азербайджан предложи с Армения заедно да номинират президента на САЩ за Нобеловата награда за мир

Азербайджанският президент Илхам Алиев предложи с Армения заедно да номинират американския лидер Доналд Тръмп за Нобеловата награда за мир, след като двете страни сключиха споразумение за край на дългогодишния си конфликт на церемония в Белия дом,
09.08.2025 00:30

Доналд Тръмп обяви, че лидерите на Армения и Азербайджан са се споразумели да спрат да воюват помежду си "завинаги"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че арменският премиер Никол Пашинян и азербайджанският президент Илхам Алиев са се ангажирали с траен мир между страните си. Американският лидер каза това на среща на върха в Белия дом с участието на лидерите
08.08.2025 23:16

Доналд Тръмп е домакин на мирна среща на върха в Белия дом между лидерите на Армения и Азербайджан

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е домакин на мирна среща на върха в Белия дом между лидерите на Армения и Азербайджан, целяща да допринесе за слагането на точка на дългогодишния конфликт между двете държави и да отвори отново ключови транспортни
08.08.2025 14:00

АРМЕНПРЕС: Марко Рубио определи предстоящата среща на върха между Армения и Азербайджан като "първата стъпка към мирен договор"

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио изрази надежда, че на предстоящата си среща на върха Армения и Азербайджан ще подпишат споразумение, което да се превърне в първата стъпка към мирен договор, предаде арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС.
08.08.2025 02:59

Тръмп съобщи, че днес ще бъде домакин на лидерите на Азербайджан и Армения за официална церемония по подписване на мирното споразумение

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че днес ще бъде домакин на лидерите на Азербайджан и Армения за "официална церемония по подписване на мирното споразумение" в Белия дом, предаде Ройтерс.
06.08.2025 03:18

Ройтерс: В петък Тръмп ще приеме лидерите на Армения и Азербайджан за мирни преговори

Американският президент Доналд Тръмп в петък ще посрещне в Белия дом лидерите на Армения и Азербайджан за провеждане на мирни преговори, предаде Ройтерс, като се позова на източници от администрацията.

