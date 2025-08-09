Иран приветства споразумението между Армения и Азербайджан, но предупреди срещу каквато и да било „чужда намеса“

Иранското министерство на външните работи днес приветства мирното споразумение между Армения и Азербайджан, договорено с посредничеството САЩ, но предупреди срещу „каквато и да било чужда намеса“ и всяко нарушаване на сигурността в близост до границите му, предаде Франс Прес.

Иран приветства „финализирането на текста на мирното споразумение от двете страни“ снощи във Вашингтон, но в същото време изразява „опасения относно негативните последици от каквато и да било чужда намеса, под каквато и да е форма, особено в близост до общите граници“, се казва в изявление на министерството.