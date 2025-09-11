Мадрид и Варшава ще приемат финалите на Шампионската лига за мъже и жени през 2027

Мадрид и Варшава ще приемат финалите за мъже и жени през 2027, съобщава Европейската футболна асоциация (УЕФА). Централата обаче отложи окончателните решения по запитванията от Серия "А" и ЛаЛига за провеждането на мачове от държавните първенства зад граница.

УЕФА проведе Изпълком в Тирана в четвъртък и реши "Естадио Метрополитано" на Атлетико Мадрид да бъде домакин на финала при мъжете. През 2019 на този стадион Ливърпул победи Тотнъм на този стадион. Финалът на Шампионската лига за жени пък ще бъде проведен на националния стадион във Варшава.

УЕФА също така връчи на Залцбург правото да организира Суперкупата на Европа през 2026.

"Изпълнителният комитет обсъжда и исканията на РФЕФ (Испания) и ФИГК (Италия) за провеждането на мачове от първенствата извън границите на страните и извън юрисдикцията на УЕФА. Имаме още детайли за преговаряне, преди да вземем решение. УЕФА е длъжна да вземе под внимание всеки фактор", съобщават от централата.