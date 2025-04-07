Лудогорец взе три точки от визитата си на ЦСКА 1948

Първенство на България по футбол, срещи от 28 кръг на efbet Лига: ЦСКА 1948 – Лудогорец – 1:3 (0:1) голмайстор: 0:1 Сон 39, 0:2 Квадво Дуа 82, 1:2 Радослав Кирилов 90+1,

1:3 Емерсон Родригес 90+8 Септември София - Арда Кърджали - 0:4 (0:2) голмайстори: 0:1 Борислав Цонев 16, 0:2 Тонислав Йорданов 44,

0:3 Светослав Ковачев 61, 0:4 Чинонсо Офор 90+3 Локомотив Пловдив - Спартак Варна – 1:2 (0:2) голмайстори: 0:1 Бернардо Коуто 7, 0:2 Феликс Щраус 32, 1:2 Ловро Бизяк 66 от неделя: Крумовград - Хебър (Пазарджик)- 1:0 (1:0) голмайстор: 1:0 Каталин Иту 6 червен картон: Момчил Цветанов (Крумовград) - 12-а минута Локомотив София - Славия - 3:2 (2:0) голмайстори: 1:0 Октавио 5, 2:0 Анте Аралица 23, 2:1 Марко Милетич 76,

2:2 Мартин Георгиев 86, 3:2 Атанасиос Пицолис 90+8 Берое - Левски - 0:1 (0:0) голмайстор: 0:1 Мустафа Сангаре 73 oт събота: Черно море - Ботев Пловдив - 1:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Андрей Йорданов 21, 1:1 Исмаил Иса 58 Ботев Враца - ЦСКА - 1:1 (1:0) голмайстори: 1:0 Бубакар Траоре 37, 1:1 Матиас Фаетон 90+3 временно класиране: 1. Лудогорец 28 22 4 2 58:13 70 точки 2. Левски 28 18 5 5 53:23 59 3. Арда 28 14 8 6 43:30 50 4. Черно море 28 13 10 5 38:23 49 5. Спартак (Вн) 28 13 6 9 37:36 45 6. Ботев (Пд) 28 13 6 9 28:30 45 7. ЦСКА-София 28 12 8 8 38:26 44 8. Берое 28 11 5 12 31:28 38 9. Славия 28 10 6 12 38:40 36 10. ЦСКА 1948 28 8 10 10 37:39 34 11. Септември 28 10 3 15 32:43 33 12. Локомотив (Сф) 28 8 5 15 28:43 29 13. Локомотив (Пд) 28 7 7 14 27:37 28 14. Крумовград 28 6 9 13 15:30 27 15. Ботев (Вр) 28 4 6 18 19:52 18 16. Хебър 28 2 8 18 20:49 14