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Лудогорец взе три точки от визитата си на ЦСКА 1948

Боян Денчев
Лудогорец взе три точки от визитата си на ЦСКА 1948
Лудогорец взе три точки от визитата си на ЦСКА 1948
снимка: БТА
Бистрица,  
07.04.2025 21:56
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 28 кръг на efbet Лига:

ЦСКА 1948 – Лудогорец – 1:3 (0:1)
голмайстор: 0:1 Сон 39, 0:2 Квадво Дуа 82, 1:2 Радослав Кирилов 90+1, 
1:3 Емерсон Родригес 90+8

Септември София - Арда Кърджали - 0:4 (0:2)
голмайстори: 0:1 Борислав Цонев 16, 0:2 Тонислав Йорданов 44, 
0:3 Светослав Ковачев 61, 0:4 Чинонсо Офор 90+3

Локомотив Пловдив - Спартак Варна – 1:2 (0:2)        
голмайстори: 0:1 Бернардо Коуто 7, 0:2 Феликс Щраус 32, 1:2 Ловро Бизяк 66

от неделя:
Крумовград - Хебър (Пазарджик)- 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Каталин Иту 6
червен картон: Момчил Цветанов (Крумовград) - 12-а минута

Локомотив София - Славия - 3:2 (2:0)
голмайстори: 1:0 Октавио 5, 2:0 Анте Аралица 23, 2:1 Марко Милетич 76, 
2:2 Мартин Георгиев 86, 3:2 Атанасиос Пицолис 90+8
 
Берое - Левски - 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Мустафа Сангаре 73

oт събота: 
Черно море - Ботев Пловдив - 1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Андрей Йорданов 21, 1:1 Исмаил Иса 58

Ботев Враца - ЦСКА - 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Бубакар Траоре 37, 1:1 Матиас Фаетон 90+3

временно класиране:
 1. Лудогорец        28  22  4   2  58:13   70 точки
 2. Левски           28  18  5   5  53:23   59
 3. Арда             28  14  8   6  43:30   50 
 4. Черно море       28  13 10   5  38:23   49
 5. Спартак (Вн)     28  13  6   9  37:36   45
 6. Ботев (Пд)       28  13  6   9  28:30   45
 7. ЦСКА-София       28  12  8   8  38:26   44
 8. Берое            28  11  5  12  31:28   38 
 9. Славия           28  10  6  12  38:40   36  
10. ЦСКА 1948        28   8 10  10  37:39   34 
11. Септември        28  10  3  15  32:43   33
12. Локомотив (Сф)   28   8  5  15  28:43   29
13. Локомотив (Пд)   28   7  7  14  27:37   28
14. Крумовград       28   6  9  13  15:30   27  
15. Ботев (Вр)       28   4  6  18  19:52   18
16. Хебър            28   2  8  18  20:49   14

/БД/

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