Посетители на динозавърски парк в Германия откриха редки зъби от птерозавър

Посетители на динозавърски парк в Германия са открили три зъба, принадлежали на древно летящо влечуго, което се е хранило с риба, предаде ДПА.

Находката за първи път разкрива съществуването на вид птерозаври в Южна Германия.

Зъбите, принадлежали на представител на вида Eudimorphodon, показват, че древното създание - най-старият птерозавър, откриван досега в Германия, е живяло преди около 210 милиона години в южния регион Айфел, казва

палеонтоложката Леа Нумбергер-Туи.

Според публикация на Нумбергер-Туи и нейни колеги в New Yearbook for Geology and Palaeontology, птерозаврите Eudimorphodon досега са били известни само в Италия. Те са били с размерите на чайка и с размах на крилете около един метър.

От октомври 2024 г. динозавърският парк в Ернцен, недалеч от границата с Люксембург, кани посетители и любители изследователи да търсят фосили в седименти от два различни геоложки слоя. В рамките на проекта са открити над 1300 микрофосила.

Острите зъби на птерозавъра са много характерни, което е позволило фосилите да бъдат идентифицирани като принадлежащи на Eudimorphodon, отбелязва ДПА.

От екипа казват, че това са най-старите останки от този вид, открити в Германия, както и първото доказателство, че той е живял на територията на днешната провинция Рейнланд-Пфалц.

Палеонтолозите допълват, че откритието е изненадало всички.

Понастоящем фосилите са изложени в динозавърския парк. По думите на директора му Бруно Цванк находката показва, че гражданските научни проекти наистина могат да доведат до впечатляващи открития.