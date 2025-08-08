Подробно търсене

Посетители на динозавърски парк в Германия откриха редки зъби от птерозавър

Елена Христова
Фосил на птерозавър. Снимка: АП/Stewart Attwood/National Museums Scotland via AP
Трир, Германия ,  
08.08.2025 20:36
 (БТА)

Посетители на динозавърски парк в Германия са открили три зъба, принадлежали на древно летящо влечуго, което се е хранило с риба, предаде ДПА.

Находката за първи път разкрива съществуването на вид птерозаври в Южна Германия.

Зъбите, принадлежали на представител на вида Eudimorphodon, показват, че древното създание - най-старият птерозавър, откриван досега в Германия, е живяло преди около 210 милиона години в южния регион Айфел, казва 
палеонтоложката Леа Нумбергер-Туи.

Според публикация на Нумбергер-Туи и нейни колеги в New Yearbook for Geology and Palaeontology, птерозаврите Eudimorphodon досега са били известни само в Италия. Те са били с размерите на чайка и с размах на крилете около един метър.

От октомври 2024 г. динозавърският парк в Ернцен, недалеч от границата с Люксембург, кани посетители и любители изследователи да търсят фосили в седименти от два различни геоложки слоя. В рамките на проекта са открити над 1300 микрофосила.

Острите зъби на птерозавъра са много характерни, което е позволило фосилите да бъдат идентифицирани като принадлежащи на Eudimorphodon, отбелязва ДПА.

От екипа казват, че това са най-старите останки от този вид, открити в Германия, както и първото доказателство, че той е живял на територията на днешната провинция Рейнланд-Пфалц.

Палеонтолозите допълват, че откритието е изненадало всички. 

Понастоящем фосилите са изложени в динозавърския парк. По думите на директора му Бруно Цванк находката показва, че гражданските научни проекти наистина могат да доведат до впечатляващи открития. 

/ТС/

