Старши треньорът на Портланд Чонси Билъпс и гардът на Маями Тери Розиър бяха освободени от ареста

Старши треньорът на Портланд Трейл Блейзърс Чонси Билъпс и гардът на Маями Хийт Тери Розиър бяха освободени, след като бяха арестувани като част от разследвания срещу незаконни спортни залози и манипулирани покер игри, подкрепяни от мафията.

Билъпс беше освободен, след като се яви пред окръжния съд в Портланд по обвинения в заговор за извършване на измама с електронни плащания и пране на пари, съобщи "The Athletic".

Междувременно той се съгласи на ограничения за пътуване и върна паспорта си.

Розиър беше освободен, след като заложи дома си във Флорида на стойност 6 милиона долара като обезпечение за гаранция и също така трябваше да предаде паспорта си, според "Sports Illustrated".

И двамата бяха незабавно пуснати в отпуск от съответните си отбори, съобщиха от НБА.

Федералното бюро за разследване (ФБР) съобщи, че 34 души са били задържани след години разследвания в 11 щата, като са присвоени десетки милиони долари.

Сред тях е и бившият играч на Кливланд Кавалиърс и помощник-треньор Деймън Джоунс. НБА подчерта, че приема твърденията много сериозно и ще продължи да сътрудничи с властите, заявявайки, че почтеността на играта е "основен приоритет".