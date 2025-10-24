В Хърватия е задържан мъж, организирал международна мрежа за детска порнография

Властите в Хърватия арестуваха 29-годишен хърватин по подозрение в сексуално насилие над деца и разпространение на материали със сексуално насилие над деца чрез криптирано приложение, съобщи хърватската държавна телевизия ХРТ.

Освен местната полиция в разследването на случая са се включили службата за киберсигурност, австралийската полиция и Европол.

Мъжът е заподозрян, че е извършвал сексуално насилие над момиченце в продължение на дълъг период от време.

Той е заподозрян също в създаване, съхраняване, споделяне и администриране на съдържание със сексуално насилие над деца чрез онлайн платформи и приложения за съобщения.

При разследването е установено, че мъжът е извършил престъпленията „Експлоатация на деца за порнография“ и „Нарушаване на неприкосновеността на личния живот на дете“.

Задържаният чрез криптирано от край до край (end-to-end) приложение е организирал и управлявал група с над 250 членове от различни държави, които са обменяли помежду си материали със сексуално насилие над деца. Открити са над 250 снимки и видеозаписи със сексуално насилие над деца, а през социални мрежи и чат приложения той е установил контакт със сексуален характер с най-малко 20 жертви в Хърватия и около 10 жертви от други страни.