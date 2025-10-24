Проект на Министерството на образованието бе отличен за принос в подобряването на хранителните навици на децата в детските градини

Дирекцията "Съдържание на предучилищното и училищното образование" в Министерството на образованието и науката (МОН) получи наградата "Достъп до добра храна - 2025" в категорията за държавна политика за изпълнението на проекта "Силен старт". Чрез дейностите по него се постига повишаване на капацитета на учителите, на компетентностите на родителите за здравословното хранене и здравословния начин на живот, както и за хранителната грамотност на децата в предучилищна възраст, съобщи пресцентърът на МОН.

Наградата, която се връчва всяка година, получи Ваня Георгиева, ръководител на проекта. Тя благодари за признанието и поздрави организаторите за събитието, тъй като поставя фокус върху развиването на здравословни навици и социални умения, необходими за личностното израстване на децата.

Със средства по проекта педагогическите екипи в детските градини организират занимания по интереси за децата, включвайки и родителите. Много от инициативите са свързани със здравословния начин на живот, здравословното хранене, спорта, важността от пиенето на вода, полезността от игрите на открито, грижите за домашните любимци и други. Целта е под формата на игри да се създадат полезни хранителни навици и да се стимулират децата да играят на открито и да спортуват. В детските градини се организират и срещи с родители по различни теми, свързани със здравословния начин на живот и храненето.

"Силен старт" се финансира по програмата "Образование" и се съфинансира от Европейския социален фонд. В рамките на петгодишния му период за образование и грижи в ранна детска възраст ще бъдат инвестирани 140 милиона лева.

Връчването на наградата "Достъп до добра храна" се организира от фондацията "Българска месна традиция" и от "Граждански институт", съобщават от МОН.

Както писа БТА, проектът "Силен старт" е един от най-концептуалните проекти в Министерството на образованието и науката, защото неговата основна цел е да даде възможност за силен и равен старт на различни групи деца - както със специални образователни потребности, така и на деца от уязвими групи, на деца с дарби, на талантливи деца. Това каза през октомври 2024 г. служебният министър на образованието и науката проф. Галин Цоков при представянето на дейностите по проекта "Силен старт" в детската градина 50 "Зайчето Куики".