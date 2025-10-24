Прокурорската колегия счита, че посегателството срещу Иво Илиев е посегателство срещу съдебната власт и върховенството на закона

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет категорично осъжда недопустимото физическо нападение срещу Иво Илиев – прокурор в Софийската градска прокуратура. Считаме, че това е посегателство не само срещу прокурор Илиев, но и срещу Прокуратурата на Република България, съдебната власт и върховенството на закона. Това се посочва в позиция на колегията, изпратена до медиите.

От прокурорската колегия изразяват увереност, че компетентните органи възможно най-скоро ще установят извършителя на това недопустимо от човешка и морална гледна точка действие и срещу него ще бъде приложен законът с цялата му строгост.

На 20 октомври вечерта прокурор Иво Илиев, бивш заместник градски прокурор, бе нападнат пред дома си с чук. Той бе настанен в болница в тежко състояние.

По думите на министъра на правосъдието Георги Георгиев случаят представлява недопустимо посегателство над представител на държавата. „Ние очакваме от прокурорите да разследват престъпници и да не се страхуват от това, което може да им се случи“, каза той.

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов заяви, че само и единствено от резултатите от разследването, когато стане ясно какъв е случаят, може да се правят изводи за какво е знак нападението.