Публиката във Враца винаги ме е посрещала много емоционално, каза артистът Димитър Иванов – Капитана

Публиката във Враца винаги ме е посрещала много емоционално, каза за БТА Димитър Иванов – Капитана, който във вторник, 28 октомври представя стендъп комедията „Хомеопатия за душата“. Билетите за представлението са разпродадени и това ме радва, още повече, че тук хората ме приветстват много топло и преживяваме емоционално представленията, добави Иванов.

По думите му с тази комедия идва в града за първи път. На сцената ще има герой Алекс, както и познатия Бай Тъньо, ще коментираме как се успява и какво е успеха през хумора, ще стане дума за това как е създадена репликата „Аз само за малко“, добави комедиантът.

Той разкри, че до края на годината има планирани представления в Канада, Великобритания и Европа, а през 2026-та ще обиколи над петдесет града в страната и чужбина. В началото на месец ноември "Хомеопатия за душата" гостува в зала 1 на НДК, а билетите вече са изчерпани.

Представят ме като първия български вентролог, но скоро разбрах, че факирът Мити също е бил такъв, каза Капитана. Той допълни, че около една година е отнела подготовката му и е коствала упорит труд. Диафрагменото дишане е основно при вентрологията, сценичният говор и правоговорът, който съм учил в Академията са умения, които ползвам при работата с Бай Тъньо, добави още Иванов.

Димитър Иванов – Капитана е български вентролог, стендъп комик, актьор и драматург. Роден е през 1985 г. в Димитровград. Завършва средното си образование в Езикова гимназия „Иван Богоров“ в родния си град, след което продължава висшето си образование в Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ в София със специалност „Актьорско майсторство за куклен театър“. Възпитаник е на проф. Жени Пашова и доц. Петър Пашов.

Става щатен актьор в трупата на Столичен куклен театър през 2012 г. като сред представленията, в които е участвал са „Бурята“ по Уилям Шекспир с режисьор Катя Петрова, „Жокер“ с режисьор Петринел Гочев, „Красавицата и Звяра“ с режисьор Елица Петкова, както и редица други спектакли, насочени към най-малките театрални зрители.