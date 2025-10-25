Ева Брезалиева и Сияна Алекова спечелиха пет сребърни медала на турнир по художествена гимнастика в Дубай

Ева Брезалиева и Сияна Алекова спечелиха пет сребърни медала от петото издание на международния турнир "Gymnastika Solo Cup 2025" в Дубай (ОАЕ).

В многобоя Брезалиева, водена от треньорката Бранимира Маркова, показа стабилност и увереност в първите два уреда - обръч и топка, докато на бухалки допусна сериозни неточности. В заключителното си изпълнение с лента тя отново демонстрира класа и артистичност, и с актив от 110.100 (28.250 на обръч, 28.200 на бухалки, 25.750 на бухалки и 27.900 на лента), завърши на шеста позиция в многобоя.

Със силна игра и с резултат от 28.200 на топка Брезалиева се окичи със сребърния медал. Тя записа още шеста позиция на обръч, 12-а на бухалки и пета на лента.

При родените 2011 година Сияна Алекова завоюва четири сребърни отличия. Грацията, водена от Кристина Шикерова и Бранимира Маркова, представи изключително стабилно и уверено трите си композиции с обръч, бухалки и лента, и с актив от 76.150 точки (24.900 на обръч, 26.250 на бухалки и 25.000 на лента взе сребро в многобоя.

Алекова грабна сребърните медали и на отделните уреди - обръч, бухалки и лента, и така се прибира с четири от четири възможни отличия.