Ева Брезалиева и Сияна Алекова ще участват на турнира "Gymnastika Solo Cup 2025" в Дубай

site.btaЕва Брезалиева и Сияна Алекова ще участват на турнира "Gymnastika Solo Cup 2025" в Дубай
Националните състезателки по художествена гимнастика Ева Брезалиева и Сияна Алекова ще вземат участие в петото издание на международния турнир "Gymnastika Solo Cup 2025", който ще се проведе този уикенд в Дубай (ОАЕ).
Заедно с грациите пътува и старши треньорът на представителния тим жени индивидуално и личен треньор на Брезалиева - Бранимира Маркова.
Надпреварата за националките стартира утре в 19.00 българско време, съобщават от БФХГ във Фейсбук.
/ИК/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина