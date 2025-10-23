Подробно търсене

Ива Кръстева
Ева Брезалиева и Сияна Алекова ще участват на турнира "Gymnastika Solo Cup 2025" в Дубай
Ева Брезалиева, снимка: Минко Чернев/БТА архив
София,  
23.10.2025 12:43
 (БТА)

Националните състезателки по художествена гимнастика Ева Брезалиева и Сияна Алекова ще вземат участие в петото издание на международния турнир "Gymnastika Solo Cup 2025", който ще се проведе този уикенд в Дубай (ОАЕ).  

Заедно с грациите пътува и старши треньорът на представителния тим жени индивидуално и личен треньор на Брезалиева - Бранимира Маркова.

Надпреварата за националките стартира утре в 19.00 българско време, съобщават от БФХГ във Фейсбук.

/ИК/

Към 12:54 на 23.10.2025 Новините от днес

