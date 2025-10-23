Подробно търсене

Кузманов отпадна във втория кръг на "Чалънджър" по тенис в Германия

Димитър Вельов
Кузманов отпадна във втория кръг на "Чалънджър" по тенис в Германия
Кузманов отпадна във втория кръг на "Чалънджър" по тенис в Германия
Димитър Кузманов Снимка: кореспондент на БТА в Добич Павлина Живкова, архив
Хамбург,  
23.10.2025 15:39
 (БТА)

Димитър Кузманов отпадна във втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в германския град Хамбург с награден фонд 54 хиляди евро.

32-годишният българин загуби от поставения под номер 6 в схемата Федерико Чина (Италия) с 4:6, 1:6 за малко повече от час.

18-годишният Чина, 227-и в световната раглиста, пласира 11 аса и не допусна пробив по пътя си към победата в мача, с което успя да вземе частичен реванш от Кузманов за поражението си на финала на състезание от същия ранг в Херсонисос през март.

Италианският тийнейджър взе първия сет с единствен пробив за 3:2, а във втората част направи серия от шест поредни гейма, за да триумфира.

Пловдивчанинът все пак заработи  900 евро и 4 точки за класацията на АТП, в която заема 249-ото място.  

/ДВ/

Свързани новини

20.10.2025 10:04

Българинът Григор Димитров загуби пет позиции в световната ранглиста по тенис за мъже

Григор Димитров загуби пет места в световната ранглиста по тенис за мъже и се смъкна до 37-а позиция. Това е най-ниското класиране на 34-годишния българин от 28 февруари 2022 насам, когато също бе 37-и. Димитров, който все още се възстановява от

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:56 на 23.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация