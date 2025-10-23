Кметовете от Средногорието подписаха декларация срещу войната по пътищата

Кметовете на седемте общини от региона на Средногорието подписаха декларация срещу войната по пътищата, съобщи кметът на Община Антон Андрей Симов във фейсбук страницата на Общината. Симов изразява съболезнования към близките на Мартин Димитров, загинал в пътен инцидент между Златица и Челопеч на 18 октомври.

Декларацията, подписана от кметовете на общините Мирково, Челопеч, Антон, Пирдоп, Чавдар, Копривщица и Златица е адресирана до компетентните институции с настояване за по-решителни действия срещу пътния травматизъм.

Общинският съвет в Антон ще заседава извънредно на 28 октомври от 17:30 часа в Народно читалище „Христо Ботев – 1925“, пише в сайта на Общината. Единствената точка в дневния ред е пътната безопасност и пътните инциденти в региона. Симов уточнява, че до ръководството на Районното управление в Пирдоп е отправена покана за съвместна среща по време на предстоящото извънредно заседание на Общинския съвет с цел постигане на пълен ефект и информираност за предприетите действия.