Дискусия за иновациите в професионалното образование и обучение се състоя днес в Габрово. Събитието се проведе в Ритуалната зала на Община Габрово, а организатор беше Професионалната техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ (ПТГ) Габрово.

„Професионалното образование е това образование, което е винаги напред, когато става дума за изграждане на професионалисти. Това дава възможност на младите хора, от една страна да се реализират сами в живота, от друга да им позволява да са адаптивни с промените. Благодаря на Професионалната гимназия „Василиади“, която е с много големи традиции“, каза по време на събитието началникът на кабинета на министъра на образованието Таня Михайлова.

Дискусията се състоя в три панела. Първата част бе свързана с модернизиране на професионалното образование и обучение. Втората бе посветена на висшите училища, в подкрепа на професионалното образование и обучение в Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“. Третата част бе под мотото „Измерения на новата професия в ПТГ“.

Кметът на Габрово Таня Христова подчерта, че професионалното образование е не просто път към кариера, а тест за ефективността на политиките, които се градят.

„Бизнесът е тестът, който ни дава яснота дали сме на прав път. Затова е важно да чуваме гласа му, да го включваме, да го правим част от трансформацията. Посоката, която Габрово следва, е устойчивостта – във всичко, което правим. Това означава не само опазване на природата, но и ангажираност на всички участници в процеса на вземане на решения, мислене с темповете на съвременния свят и приемане на технологиите като съюзник. Няма защо да се страхуваме от изкуствения интелект – той няма да изчезне. Напротив, ще навлиза все повече и повече. Технологиите ще ни помогнат да опазим природата, да се предпазим от бедствия и да направим работата си по-ефективна“, каза още Христова.

В събитието презентации бяха направени от Община Габрово, Регионално управление на образованието – Габрово, Технически университет – Габрово, Висшето военновъздушно училище в Долна Митрополия, както и организаторите от ПТГ.

Проектът „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ има за цел да адаптира професионалното образование към динамиката на пазара на труда и да подкрепи развитието на умения за професиите на настоящето и бъдещето. Проектът включва разработване на нов Списък на професиите за професионално образование и обучение (СППОО); създаване на нови Държавни образователни стандарти (ДОС); сътрудничество с 20 секторни съвета за умения, включващи представители на бизнеса и образователните институции, уточняват от МОН.