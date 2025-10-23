Очаквам да вземем всички мерки, така че да няма криза на горивата в България, каза президентът Румен Радев

Подробно търсене

Николай Трифонов
БТА, София (23 октомври 2025) Президентът Румен Радев отговоря на журналистически въпроси сред края на официалната част на бизнес форума "Възможности за бизнес сътрудничество между Република България и СР Виетнам". Снимка: Христо Касабов/БТА (БТ)
София,  
23.10.2025 15:44
 (БТА)

Очаквам да вземем всички мерки, така че да няма криза на горивата в България – това е изключително важно, каза президентът Румен Радев пред журналисти. 

САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании – "Роснефт" и "Лукойл", и обявиха, че са готови да предприемат и още действия. Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс.

Държавният глава участва в бизнес форум в София, посветен на възможностите за сътрудничество между България и Виетнам.

Българската народна банка (БНБ) започна преглед и анализ на потенциалните последици спрямо банковата система в страната от прилагането на ограничителните мерки спрямо руските енергийни компании "Роснефт" и "Лукойл".

