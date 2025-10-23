Изложба, посветена на белия щъркел, бе представена в Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Гоце Делчев. Събитието бе организирано от Димитър Попов, председател на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) в града, и фотографа Гери Войнова, които запознаха учениците с любопитни факти за този защитен вид птици.

По време на срещата децата разгледаха изложба с фотографии, заснети по време на Осмото международно преброяване на белия щъркел в България. Организаторите направиха и специална презентация, чрез която учениците научиха къде зимуват щъркелите, как се хранят, как изглеждат техните гнезда и кои са отличителните им белези. Присъстващите имаха възможност да задават въпроси и да участват в дискусия за опазването на този емблематичен за България вид.

По време на събитието бе показано и истинско щъркелово яйце, намерено под гнездо в село Баничан. Според Димитър Попов то е изпаднало от гнездото, но е останало неповредено, тъй като е паднало върху пясък. В презентацията си Попов обясни, че международното преброяване на белия щъркел се провежда веднъж на десет години и включва десетки доброволци. Целта на преброяването е да се проследи състоянието на популацията, да се идентифицират заплахите за вида и да се планират мерки за неговото опазване.

Белият щъркел е уязвим вид, изправен пред множество опасности. Една от основните е изграждането на гнезда върху електрически стълбове, което може да доведе до късо съединение и пожар. Затова обезопасяването на гнездата е важна част от работата по опазването на вида, посочи Попов.

В края на срещата децата се запознаха с техниката на природната фотография. Някои от тях имаха възможност да снимат с професионален фотоапарат и да наблюдават птиците през бинокъл.