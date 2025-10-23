Изложба в Ловеч показва моменти построяването на жп линията Ловеч – Троян през погледа на художника Никола Танев

Изложба в Ловеч представя построяването на жп линията Ловеч – Троян през погледа на художника Никола Танев. Тя е подредена в Художествена галерия "Проф. Теофан Сокеров" и е посветена на 135 години от рождението на Никола Танев и 77 години от изграждането на жп линията.

Експозицията се състои от 27 рисунки (акварел, туш и пастел), притежание на галерията. Творбите първоначално са закупени от тогавашния Окръжен исторически музей, а част от тях са подарени от семейството на художника. Директор на музея по това време е бил Христо Борисов, който е автор на книгата „Влакът дойде в Троян“, разказваща за построяването на жп линията.

„Никола Танев и Никола Костов са били като културна бригада на обекта и са запечатали за днешното съвремие моменти както от трудовия ентусиазъм, така и от веселието на младите хора“, каза за БТА Борисов.

Строежът на жп линията Ловеч – Троян започва през 1947 г., но идеята за нея е по-стара. Първата копка е направена още през 1929-а, през следващите години работата върви с променлива активност и през 1934 г. спира.

„Влак пристига първо в Ловеч през 1927 г. и троянци се амбицират, че той трябва да стигне и при тях и нещо повече – да пробие Стара планина с тунел, да свърже Северна с Южна България и с Бяло море. Една гигантска идея, която не е реализирана докрай. През 1947 г. започна строежът на линията от Ловеч нагоре, като се разчита предимно на бригадири. Много интересен факт е, че строителството на жп линията става дело не само на младежите, а на цялото население, което според съществуващ тогава закон било длъжно да финансира строежа. Хората, живеещи в разстояние от 15 км от двете страни на жп линията, трябвало да подпомогнат изграждането й или с пари, или с труда си. На строежа се събират бащи, дядовци и внуци“, разказа за БТА Борисов.

При строителството са положени 36 км траверси, построени са 10 моста, 86 водостоци и четири тунела. „С много малко техника се е работило – кирки, лопати, длета и чукове, и с много ентусиазъм. Голяма е ползата от жп линията както за местните хора, така и за развиващата се индустрия. България започва бързо да се индустриализира. В Троян се строят бързо няколко големи завода. С камиони е трябвало да се доставят материали за строителството и стоки, а пътят не е бил в добро състояние“, добави Борисов.

През 1948 г. жп линията е открита с многобройни митинги в Ловеч и Троян. Така че в картините си Никола Танев е запечатал и тези радостни мигове.

„Особено щастлив съм, че успяхме да извадим тези прекрасни художествени произведения на именития Никола Танев, скрити и оставени във фондохранилището. Те носят своя дух, времето, характера, историята. Те са всъщност изящни произведения на изкуството. Въпреки че са направени леко – рисунка, пастел, молив, са с изключителна художествена стойност. Вероятно са рисувани в рамките на една година, когато е кипял строежът на жп линията“, посочи за БТА Валентин Узунов, директор на Художествена галерия "Проф. Теофан Сокеров" - Ловеч.

Изложбата ще бъде открита официално тази вечер.