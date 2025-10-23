Ана Добрева остана с бронз от европейското първенство по бокс за ученици в Будва

Ана Добрева спечели бронзов медал от европейското първенство по бокс за ученици до 15 години в Будва.

В категория до 57 килограма младата българска надежда отстъпи на полуфиналите пред британката Маделин Лаверик-Арно. Добрева изигра добър мач срещу представителката на Англия, но в крайна сметка бе спряна на крачка от финала.

Във вечерната сесия на ринга ще се качи още един българин. Това е Никълъс Николов. В категория до 66 килограма той ще участва на четвъртфиналите срещу Давид Толнай (Унгария). При успех Николов ще си гарантира минимум бронзово отличие.

Българският тим е воден на европейското първенство от Петър Лесов и Михаил Таков.