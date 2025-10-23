Подобряването на пътнотранспортната обстановка в област Търговище е обсъдено от Областната комисия по безопасност на движението по пътищата (ОКБДП). Редовното заседание е председателствано от областния управител на Търговище Йоан Пеев, информираха от пресслужбата на комисията. Сред участниците са представители на Областната администрация в Търговище, общините от областта, ОДМВР – Търговище, Областното пътно управление, Регионалното управление на образованието, Центъра за спешна медицинска помощ, Регионалната здравна инспекция, Българския Червен кръст, Областното отделение „Автомобилна администрация“ и Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

В дневния ред са включени теми, касаещи текущата информация за дейностите по безопасност на движението през третото тримесечие на 2025 г., докладвани от институциите членове на комисията – за изпълнение на мерките от областната План-програма по БДП, решенията от предходни заседания; изпълнение на мерки от анализите и предложения за подобряване на пътнотранспортната обстановка в област Търговище.

Обсъдени са и резултатите от изпълнението на областната план-програма по безопасност на движението по пътищата за 2025 г., както и предприетите действия от институциите за намаляване на пътнотранспортния травматизъм.

Коментирано е и съвместното учение на Единната спасителна система на границата между областите Разград и Търговище. "Реалистичните сценарии, които проиграхме по време на обучението, са от ключово значение за проверка на готовността на институциите да действат координирано в условия на високо напрежение и риск. Подобни учения не просто ни подготвят по-добре, но и изграждат доверие между структурите, ангажирани с опазване на живота, здравето и сигурността на хората“, заяви областният управител.

Припомняме, че темата на занятието бе „Реакция при мащабен пътен инцидент с разлив на лесно запалима течност и множество пострадали, включително деца, на границата между областите Разград и Търговище“.

Заинтересованите институции споделиха още, че подобни съвместни учения са възможност да бъде проверена на практика координацията между институциите в реална ситуация, допълниха за БТА от пресцентъра. Комисията акцентира върху необходимостта от засилване на превантивните дейности сред децата и младите водачи; подобряване на инфраструктурата и пътната маркировка; ефективна координация между институциите при пътни инциденти; анализ на пътнотранспортните произшествия и предложения за конкретни мерки за намаляване на произшествията.

„Безопасността на движението по пътищата е обща отговорност. За да имаме по-малко инциденти и повече спокойствие на пътя, е необходимо постоянство и сътрудничество между всички институции. Особено важно е да работим превантивно – чрез обучение, контрол и подобряване на инфраструктурата,“ подчерта областният управител по време на заседанието. В заключение комисията прие решения за изпълнение на допълнителни мерки по безопасност и за продължаване на активното взаимодействие между институциите на територията на област Търговище.