Изложба в Русе разказва историята на маскарадна игра от село Кошов и на главния герой Татунчо

Изложба, която разказва историята на маскарадната игра Джамал от русенското село Кошов, ще бъде бъде открита на 30 октомври в Регионалния исторически музей в Русе. Тя е част от проект, финансиран по Национален фонд "Култура", съобщи за БТА ръководителят на проекта Димитър Липовански.

Главна атракция сред експонатите в изложбата ще бъде Татунчо - обредното животно, което гони злите духове, заедно с реквизита на обичая - маски от кратуни, дървени саби и възглавници от овча кожа.

На монитори ще бъдат представени разказите на днешните участници в джамаларската група, както и видеопродукти от творчески работилници, които показват работата на местните с млади хора за предаване на знанието за маскарадната игра.

Ще бъде показан премиерно и филмът "Джамал от Кошов". "Той ще срещне публиката с разказвачите на преживяни вълнения и истории за приемственост - забележителни хора, които пазят и предават паметта за живото човешко съкровище", обясни Липовански.

Русенци и гостите на града ще могат да посетят изложбата до 12 ноември тази година.

Липовански каза още, че проектът "Джамал от Кошов. Живо човешко съкровище" опазва и популяризира нематериалното културно наследство, като се обръща към маскарадната игра Джамал - елемент от системата "Живи човешки съкровища" на България, вписан през 2010 година. Партньори са Народно читалище "Просвета - 1928", село Кошов, Регионалният исторически музей в Русе и Регионалното управление на образованието.