Законопроект за изменение на Закона за пазарите на финансови инструменти бе приет на второ четене от бюджетната комисия към парламента

Мартин Леков
София,  
23.10.2025 15:42
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти беше приет на второ гласуване от Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание.

С промените в националното законодателство се въвеждат изисквания, свързани с пет законодателни акта на Европейския съюз, като целта е съответствие с европейското право и отстраняване на констатирани неточности, установени при проверка на Европейската комисия.

Законопроектът е включен като мярка за изпълнение в Плана за действие за 2025 година с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз.

Сред очакваните ефекти от приемането на поправките в закона са усъвършенстване на регулацията и повишаване на качеството и съдържанието на данните;поясняване на изискванията за издаване на разрешение за упражняване на дейност въз основа на един лиценз, както и засилване на сътрудничеството между органите на държавата - членка по произход, и на приемащата държава членка. В мотивите към законопроекта се подчертава, че с промените ще се постигне хармонизиране на изискванията за подаване на регулирана информация през единната точка за достъп, което ще улесни достъпа на инвеститорите до посочената информация. 

