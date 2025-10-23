СПА: Генералният секретар на ССЗ осъжда законопроектите за суверенитет на Израел над Западния бряг като нарушение на международното право

Генералният секретар на Съвета за сътрудничество в Залива (ССЗ) Джасем Албудайуи остро осъжда предварителното одобрение от израелския парламент на два законопроекта, целящи налагането на т.нар. израелски суверенитет над земите на окупирания Западен бряг и легитимирането на контрола върху териториите, в които се намират незаконните заселници, предаде саудитската новинарска агенция СПА.

Генералният секретар потвърди, че тези действия са крещящо нарушение на резолюциите за международна легитимност и подкопават усилията на международната общност за постигане на справедлив и всеобхватен мир. Той подчерта, че подобни практики на заселване са сериозно посегателство върху историческите права на палестинския народ и нарушават международните закони и законите на ООН.

Освен това той призова международната общност да поеме своята правна и политическа отговорност, като окаже натиск върху окупационните власти да спрат тези опасни и ескалиращи действия.

Албудайуи потвърди категоричната подкрепа на ССЗ за палестинския народ и неговото законно право да създаде независима държава по границите от 4 юни 1967 година със столица Източен Йерусалим, в съответствие с Арабската мирна инициатива и съответните резолюции за международна легитимност.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и саудитската новинарска агенция СПА)