Доц. Боряна Иванова: Аграрният университет 80 години подготвя хора, които променят българското земеделие

През настоящата година Аграрният университет – Пловдив, отбелязва своята 80-годишнина – значим юбилей, който, както споделя ректорът на висшето училище доц. Боряна Иванова, е едновременно повод за гордост и отговорност.

„Безспорно допринасяме за развитието на аграрния сектор – почти няма фирма в България, която да работи в земеделието и в която да няма наши възпитаници. Това е показател, че нашата работа има реално приложение“, казва тя.

Доц. Иванова обръща внимание, че в българската научна общност фундаменталната наука често се издига в култ, но „на бизнеса му трябват практици“. За да подготвят такива специалисти, Университетът непрекъснато обновява както материално-техническата база, така и учебните планове. „На агрономите им трябва поле, а ние разполагаме със 182 хектара“, подчертава ректорът.

Кулминацията на честванията ще бъде в седмицата от 27 до 31 октомври, непосредствено преди Деня на народните будители.

„Нямаме самочувствието на будители, но имаме самочувствието на хора, които допринасят за устойчивото развитие на обществото“, казва доц. Иванова.

Програмата включва среща на поколенията – посветена на преподавателите, поставили основите на Университета, както и международна научна конференция „Традициите срещат иновациите“, където ще се обсъждат актуалните предизвикателства пред аграрния сектор.

В рамките на юбилея ще се проведе и годишната среща на Европейския университетски алианс Unigreen. А седмицата ще завърши с тържествена церемония и връчване на званието „доктор хонорис кауза“ на проф. д.с.н. Димитър Греков – един от емблематичните преподаватели в историята на висшето училище.

Сред големите постижения на последните години доц. Иванова посочва създаването на Център за чисти технологии и ресурсна ефективност на биомасата – първия такъв у нас, реализиран по проект ERA Chair.

„Целта е да покажем как висшето образование може да работи в синхрон с бизнеса. Центърът има собствени изследователски фокуси, но и ясна мисия – да активизира сътрудничеството с реалния сектор“, обяснява тя.

Сред първите реализирани проекти е партньорство с ВиК – Пловдив, по иновативна система за пречистване на водата чрез активен въглен, както и разработки за оползотворяване на отпадъците от етеричномаслената индустрия.

„Нашата амбиция е научната работа да бъде насочена към конкретни обществени и екологични проблеми – от производството на органични торове до прогнозиране на пожари чрез изкуствен интелект“, добавя доц. Иванова.

Тя е убедена, че и българското образование трябва да се променя, но с мярка: „Младите хора често казват, че учат излишни неща, но опитът показва, че тези знания изграждат мислене и последователност. Важно е да намерим границата между традицията и нуждата от повече свобода и индивидуален избор“.

