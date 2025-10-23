Публикуван е юбилеен сборник за 50 години на Факултета по журналистика и масова комуникация в Софийския университет

Излезе от печат томът "Медии и комуникация" - юбилеен сборник за 50 години на Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) в Софийския университет "Св. Климент Охридски". В изданието на Университетското издателство "Св. Климент Охридски" съставителите - проф. Веселина Вълканова и проф. Николай Михайлов, са събрали в 464 страници 24 статии и студии от преподаватели и изследователи от ФЖМК от всички поколения, както и от чуждестранни колеги, преподавали във факултета, съобщават от ФКМЖ.

В предговора си проф. Георги Вълчев, ректор на Софийския университет, отбелязва: "През тези пет десетилетия Факултетът по журналистика и масова комуникация успя да постигне високо качество на образованието и да подготви висококвалифицирани специалисти за системата на социалните комуникации… Преподавателите във Факултета по журналистика и масова комуникация са признати изследователи в областта на обществената комуникация и информационните науки. Те провеждат както фундаментални, така и приложни изследвания в областта на журналистиката, медиите, публичната комуникация и книгоиздаването…".

Тази многостранна дейност на факултета е намерила израз в разнообразието от научни публикации в този юбилеен сборник. Включените в него широк кръг от проблеми и богатството от теми дава представа за научните изследвания на преподавателите на факултета и за техните партньори.

Публикациите са ценни както от научна гледна точка, така и от гледна точка на гражданската ангажираност - точно както чрез дискусии, семинари, творческа комуникация и свобода на мненията, преподавателите формират млади специалисти и комуникатори, отдадени на професията си и активно ангажирани със социални проблеми на съвременното ни общество, отбелязват от ФЖМК.

Изданието е достъпно и в PDF формат в научната онлайн библиотека за Централна и Източна Европа - CEEOL, на адреса: https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=1370690.

Авторски екземпляр може да бъде получен в библиотеката на ФЖМК.