Константин Костов
Снимка: Благой Кирилов/БТА, архив
София,  
24.10.2025 13:13
 (БТА)

Д-р Станимир Хасърджиев и още трима души са обвинени за престъпление, свързано с принуда, при което е използвано оръжие, съобщиха за БТА от Софийската районна прокуратура.

Софийският районен съд е постановил задържане под стража за Хасърджиев и още един от обвиняемите, докато на другите двама е наложен „домашен арест“. Прокуратурата ще протестира техните мерки за неотклонение.

Националната пациентска организация (НПО) в своя позиция категорично се разграничава от действията и поведението, свързвани с д-р Хасърджиев, които са изцяло лични и нямат общо с ценностите, принципите и целите на хората в нея. Управителният съвет на НПО е прекратил всички формални отношения с д-р Хасърджиев на 15 септември 2025 г. Той е един от съоснователите на организацията.

