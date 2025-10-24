Новият договор на Компани с Байерн Мюнхен не включва клауза за освобождаване, съобщи Фабрицио Романо в социалната платформа X. Ръководството на баварците не е включил никаква парична компенсация в споразумението на белгиеца, което е до 2029 г. Договорът също не съдържа специални клаузи за клубовете от английската Висша лига.

39-годишният Компани е треньор на Байерн от 2024 г. Под негово ръководство отборът е изиграл 68 мача, в които има 50 победи, 9 равенства и 9 загуби.