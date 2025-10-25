Групова изложба, посветена на връзката между съвременното изкуство и блокчейн културата, се проведе в София

Първата по рода си групова изложба и панел, посветени на връзката между съвременното изкуство и блокчейн културата у нас, се проведе днес в сградата „Форум Джон Атанасов“ в Sofia Tech Park. Експозицията, озаглавена Creative Chain Bulgaria, е част от крипто конференцията ETH Sofia, съобщават организаторите.

В изложбата участват български дигитални и съвременни артисти, сред които Албена Баева, Ели Жотева, Петко Дурмана, Боряна Шапшърова, Недко Боянов, Ивелина Иванова, Иван Марков и Никола Вълчев. Всеки от тях представя свои NFT произведения на индивидуални екрани, превръщайки пространството в интерактивна среда, където изкуство и технологии се преплитат в реално време.

„Паралелно с изложбата се проведе и панелна сцена с шест презентации, които разгледаха различни аспекти на темата – от „Технологиите в името на изкуството“ на Петко Дурмана и „Изкуство и бизнес на блокчейна“ (Gee Phantom) до „DAO като сърце на Web4“ (Индирa Гайниева) и оригиналната демонстрация на Soho Tattoo Studio, представяща връзката между биткойн ординали и татуировъчното изкуство“, разказват от екипа.

Те уточняват, че Creative Chain Bulgaria е част от календара на проекта „Тлака“ – Общност за социално ангажирано изкуство, съфинансиран по програма „Еразъм+“ и Европейски корпус за солидарност на ЕС.

Колективът „Тлака“ продължава своята дейност чрез инициативи, които обединяват изкуство, образование и предприемачество. В момента екипът реализира творчески уъркшопи с ученици от Художествената гимназия „Акад. Дечко Узунов“ – Казанлък, където младите автори срещат професионалисти от креативните индустрии и добиват практически опит в съвременния визуален дизайн, отбелязват още организаторите.

/ВСР