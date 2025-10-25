Трябва да изчистим някои индивидуални грешки, сигурен е наставникът на Славия Ратко Достанич

Отзиви след двубоя от 13-ия кръг в Първа лига между Славия и Черно море - 0:0:

Ратко Достанич (треньор на Славия):

"Доволен съм от нещата тактически. Има някои индивидуални грешки, които трябва да изчистим. Футболистите дадоха всичко от себе си. Имахме и положения, които можеше да реализираме. Направихме всичко така, както трябва.

Черно море е много силен отбор. Не може да не бъдем доволни. Важно е всеки един да дава максимума на терена.

В мача за купата също трябва да дадем всичко. Ако преминем през този кръг, всичко е възможно."