Гол на Илия Димитров донесе важна победа на Марек (Дупница) над Беласица (Петрич) в битката за оцеляване във Втора лига

Атанас Василев
Снимка: Христо Стефанов/БТА (ПБ)
София,  
25.10.2025 18:08
 (БТА)

Отборът на Марек (Дупница) победи с 1:0 като гост Беласица (Петрич) и се измъкна от зоната на изпадащите във Втора лига, като остави петричани на дъното и без победа. Единственопо попадение вкара Илия Димитров в 16-акта минута.

Вихрен (Сандански) се върна на пътя на победите и в стремежа си да остане в битката за промоция в елита, след като постигна категоричен успех с 5:1 над друг отбор от дъното – Севлиево. Локомотив (ГО) победи у дома Миньор с 3:1, а край морето Черноморец (Бургас) и Хебър завършиха 1:1.

Първенство на България по футбол, мачове от 13-ия кръг във Втора футболна лига:
Беласица - Марек                    0:1 (0:1)
Голмайстор: Илия Димитров 16
 
Черноморец - Хебър                  1:1 (1:0)
Локомотив Горна Оряховица - Миньор Перник   3:1 (2:0)

Вихрен Сандански - Севлиево         5:1 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Веселин Любомиров 15, 2:0 Ивайло Климентов 52, 
3:0 Лео Пимента 55, 4:0 Даниел Пехливанов 61, 5:0 Лео Пимента 74, 5:1 Стелиян Добрев 83

неделя:
Пирин Благоевград - Етър 
Лудогорец II (Разград)			почива

от петък:
ЦСКА II - Фратрия            1:0
Спартак Плевен - Янтра       1:2
Дунав Русе - Спортист Своге  4:0

        временно класиране:
 1. Дунав (Русе)                12  10   2   0   27:4    32 точки
 2. Фратрия (Бенковски)         12   9   1   2   23:9    28
 3. Янтра 2019 (Габрово)        12   8   4   0   17:7    28
 4. Вихрен (Сандански)          13   8   2   3   22:15   26
 5. ЦСКА II (София)             13   6   3   4   23:15   21
 6. Локомотив (Горна Оряховица) 13   5   5   3   15:12   20
 7. Пирин (Благоевград)         11   5   1   5   18:16   16
 8. Хебър 1918 (Пазарджик)      12   4   4   4   18:19   16
 9. Лудогорец II (Разград)      12   4   1   7   15:21   13
10. Миньор (Перник)             12   3   4   5   14:16   13
11. Черноморец 1919 (Бургас)    12   2   6   4   12:15   12
12. Етър (Велико Търново)       11   2   5   4    9:13   11
13. Марек (Дупница)             12   2   5   5    7:13   11
14. Севлиево (Севлиево)         12   2   4   6    9:16   10
15. Спортист 2009 (Своге)       12   2   4   6    9:22   10
16. Спартак (Плевен)            13   2   3   8   10:19    9 
17. Беласица (Петрич)           12   0   4   8    3:19    4

/АВ/

