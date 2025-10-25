Подробно търсене

Първа домакинска победа на Удинезе от март насам в Серия А, Парма и Комо не си вкараха голове в среща от италианското първенство

Атанас Василев
Първа домакинска победа на Удинезе от март насам в Серия А, Парма и Комо не си вкараха голове в среща от италианското първенство
Първа домакинска победа на Удинезе от март насам в Серия А, Парма и Комо не си вкараха голове в среща от италианското първенство
Снимка: Massimo Paolone/LaPresse via AP
Милано,  
25.10.2025 18:27
 (БТА)

Удинезе постигна първа домакинска победа от 1-и март тази година, надделявайки над Лече с 3:2 в среща от 8-ия кръг на Серия А и събра 12 точки, които ги изравниха с Ювентус. Двата отбора си поделят 7-8 място и изостават на 5 от лидера в класирането Милан, който снощи направи 2:2 с Пиза.

Гостите от Лече може да съжаляват за поражението, тъй като направиха много пропуски и това ги лиши дори от точка, като имат 6 пункта и са на 16-о място в класирането.

Фриуланите бяха в застой след добър старт на сезона, като взеха само две точки от четири кръга. Но днес започнаха мача много по-уверено и до почивката водеха с 2:0, благодарение на точните изпълнения на Йеспер Калстрьом и Кейнан Дейвис. Първото попадение дойде след корнер и лошо изчистена топка от гостите, а малко по-късно Никола Дзаниоло едва не удвои. Но Удинезе удвои преднината си, когато Мохамед Ата се измъкна по лявото крило и центрира за свободния Дейвис, който с глава прати топката в мрежата на гостите.

В средата на второто полувреме Меридон Бериша намали за Лече, но Адам Букса минута преди края на редовните 90 направи 3:1. Гостите оформиха крайния резултат в 6-ата минута на добавеното време чрез Жослен-Конан НДри.

В другата среща Парма и Комо не си вкараха голове, а гостите от града на езерото с 13 точки заемат 6-ото място. Парма е в дъното на класирането, но с 3 точки над първия изпадащ Пиза.

Първенство на Италия по футбол, срещи от осмия кръг в Серия А: 
Парма – Комо            - 0:0
Удинезе – Лече          - 3:2

по-късно днес:
Наполи – Интер
Кремонезе – Аталанта

неделя:
Торино – Дженоа
Сасуоло – Рома
Верона – Каляри
Фиорентина – Болоня
Лацио - Ювентус

от петък:
Милан – Пиза – 2:2

Милан води в класирането със 17 точки пред Интер, Наполи и 
Рома по 15. Следват Болоня и Комо с по 13. 
Ювентус и Удинезе имат по 12, Аталанта с 11 и други.

/АВ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:36 на 25.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация