Първа домакинска победа на Удинезе от март насам в Серия А, Парма и Комо не си вкараха голове в среща от италианското първенство

Удинезе постигна първа домакинска победа от 1-и март тази година, надделявайки над Лече с 3:2 в среща от 8-ия кръг на Серия А и събра 12 точки, които ги изравниха с Ювентус. Двата отбора си поделят 7-8 място и изостават на 5 от лидера в класирането Милан, който снощи направи 2:2 с Пиза.

Гостите от Лече може да съжаляват за поражението, тъй като направиха много пропуски и това ги лиши дори от точка, като имат 6 пункта и са на 16-о място в класирането.

Фриуланите бяха в застой след добър старт на сезона, като взеха само две точки от четири кръга. Но днес започнаха мача много по-уверено и до почивката водеха с 2:0, благодарение на точните изпълнения на Йеспер Калстрьом и Кейнан Дейвис. Първото попадение дойде след корнер и лошо изчистена топка от гостите, а малко по-късно Никола Дзаниоло едва не удвои. Но Удинезе удвои преднината си, когато Мохамед Ата се измъкна по лявото крило и центрира за свободния Дейвис, който с глава прати топката в мрежата на гостите.

В средата на второто полувреме Меридон Бериша намали за Лече, но Адам Букса минута преди края на редовните 90 направи 3:1. Гостите оформиха крайния резултат в 6-ата минута на добавеното време чрез Жослен-Конан НДри.

В другата среща Парма и Комо не си вкараха голове, а гостите от града на езерото с 13 точки заемат 6-ото място. Парма е в дъното на класирането, но с 3 точки над първия изпадащ Пиза.

Първенство на Италия по футбол, срещи от осмия кръг в Серия А: Парма – Комо - 0:0 Удинезе – Лече - 3:2 по-късно днес: Наполи – Интер Кремонезе – Аталанта неделя: Торино – Дженоа Сасуоло – Рома Верона – Каляри Фиорентина – Болоня Лацио - Ювентус от петък: Милан – Пиза – 2:2 Милан води в класирането със 17 точки пред Интер, Наполи и

Рома по 15. Следват Болоня и Комо с по 13.

Ювентус и Удинезе имат по 12, Аталанта с 11 и други.