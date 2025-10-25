Диа Евтимова спечели титлата на двойки на турнир по тенис в САЩ

Подробно търсене

Ива Кръстева
снимка: Фейсбук
Хилтън Хед, САЩ,  
25.10.2025 18:24
Диа Евтимова спечели титлата на двойки на турнира по тенис на клей в Хилтън Хед (САЩ) с награден фонд 15 хиляди долара. 

Българката и Елена-Теодора Кадар (Румъния), втори поставени в схемата, победиха на финала американките Бела Пейн и Сара Шумейт с 6:1, 2:6, 10:4 за точно час на корта.

Евтимова и Кадар взеха убедително първия сет, загубиха втория, но в третата решителна част поведоха с 6:3 и без проблеми затвориха мача.

Българката завоюва 20-а титла в кариерата си при дуетите от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF) и първа за 2025 година.

Евтимова игра финал на двойки също в началото на месец септември в Кайзери (Турция), когато стана вицешампионка.

