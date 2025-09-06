Подробно търсене

Диа Евтимова загуби на финала на двойки на турнир по тенис в Турция

Ива Кръстева
Диа Евтимова загуби на финала на двойки на турнир по тенис в Турция
Диа Евтимова загуби на финала на двойки на турнир по тенис в Турция
снимка: БФТенис архив
Кайзери, Турция,  
06.09.2025 15:08
 (БТА)

Диа Евтимова загуби на финала на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара. 

Евтимова и Вивиен Зандберг (Германия), поставени под номер 1, отстъпиха в драматичен двубой пред вторите в схемата Мария Ерасо (Колумбия) и Алана Субашич (Австралия) със 7:6(4), 2:6, 9:11 за 1:42 час.

Българката и германката взеха първия сет след тайбрек, но загубиха втория с 2:6 и съперничките им изравните резултата. В шампионския тайбрек Евтимова и Зандберг поведоха с 9:5, пропиляха четири мачбола, а Ерасо и Субашич направиха серия от 6:0 за обрата и за крайния успех.

38-годишната българка има 19 титли на двойки във веригата на Международната федерация по тенис ITF, като последната от тях спечели в тандем с италианката Верена Мелис на надпревара от същия ранг в Анталия (Турция) през май миналата година.

/ИК/

Свързани новини

05.09.2025 16:50

Диа Евтимова се класира за финала на двойки на турнир по тенис в Турция

Диа Евтимова се класира за финала на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.  Евтимова и Вивиен Зандберг (Германия), поставени под номер 1,  
03.09.2025 15:08

Диа Евтимова се класира за втория кръг на турнир по тенис в Турция

Българката Диа Евтимова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.  Поставената под номер 7 Евтимова спечели убедително срещу 19-годишната тийнейджърка Доминика
28.08.2025 18:27

Диа Евтимова приключи на четвъртфиналите участието си на двойки на турнира по тенис в Анкара

Диа Евтимова и нейната партньорка Дюн Весо загубиха на четвъртфиналите на двойки на турнира на твърда настилка в турската столица Анкара с награден фонд от 15 000 щатски долара
28.08.2025 15:46

Евтимова отпадна във втория кръг на турнир по тенис в Турция

Българката Диа Евтимова отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Анкара (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.  38-годишната Евтимова загуби от  поставената под номер  2 Елена Яшина (Русия) с 6:7(3),

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:32 на 06.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация