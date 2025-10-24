Конни надбягвания ще има на хиподрума в Шумен на 25 октомври, ще бъде въведена организация на движение в района

Конни надбягвания, организирани от Държавното предприятие „Кабиюк“, ще има на хиподрума в Шумен на 25 октомври, съобщиха днес от пресцентъра на общинската администрация.

Състезанието, част от националния шампионат за сезон 2025 година, ще бъде открито в 10:30 часа с музикална програма, с участието на Детския танцов състав „Пламъче“ към Народно читалище „Боян Пенев-1949“ и Вокалната група „Шаренийки“ на Второ основно училище „Д-р Петър Берон“ в областния град. В 11:00 ч. ще бъде дадено начало на гонките, които ще се с дистанция 1200, 1400, 1600, 2000, 2400 м и 3200 метра, отбелязаха от общинския пресцентър.

Заради конните надбягвания на 25 октомври се въвежда временна организация на движението в района на хиподрума в Шумен от 8:00 ч. до 16:00 ч. Спирането на преминаващите моторни превозни средства ще бъде в източното платно за движение на ул. „Софийско шосе“, като ще бъде въведено двупосочно движение в западното платно на улицата, в участъка от западния вход на хиподрума, кръстовището с ул. „Северна“ до изхода на града, допълниха от пресцентъра на общинската администрация.

С традиционно конно шествие клубовете по конен спорт „Кабиюк – 2024“, „Шумен“ и „Шумен – 2010“ започна отбелязването на Тодоровден в областния град и през 2025 г. Дефилето на коне и жокеи тръгна от хиподрума в града, премина по централни шуменски улици и булеварди и стигна до сградата на общинската администрация в града.Там участниците бяха посрещнати от представители на кметското ръководство, на които ездачите представиха постигнатите от тях успехи през изминалата година и връчиха купа на тогавашния заместник-кмета по образование и култура на Община Шумен доц. Виктория Ковчазова.

На територията на Държавното предприятие „Кабиюк“, където бе открит първият паметник на Александър I Български у нас, е Музеят на коня, считан за единствен по рода си на Балканския полуостров. Там може да бъде видяна каляската на цар Фердинанд, изработена във Виена през 1912 година, първият файтон на конезавода, подвижна полкова ветеринарна лечебница, както и диплом за управление на файтон, припомни зооинженерът на предприятието Десислава Кръстева.