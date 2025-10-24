Служители от Министерството на отбраната и други държавни институции, участници в курс на Военна академия „Г. С. Раковски“, посетиха архива на БТА

Военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и представители на Министерството на вътрешните работи, посетиха архива на Българската телеграфна агенция (БТА) в рамките на специализирания курс „Подготовка на архивисти“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Курсът се провежда ежегодно от Научна секция „Военноисторически изследвания“ към Института „Перспективни изследвания за отбраната“ на Военна академия и е част от плана за обучение на служители от държавната и местната администрация. Групата на курсистите беше водена от д-р Боян Жеков, главен асистент в научната секция, който е и редовен читател на архива на БТА. Посещението бе организирано в деня на завършването на едноседмичното обучение с цел курсистите да се запознаят с организацията и практиките на БТА.

Гостите бяха посрещнати от директора на Дирекция „Архиви и справочна“ на БТА Десислава Севова, която представи дейността на отдела и изнесе беседа за организацията на архивохранилищата. Участниците имаха възможност да разгледат биографичните досиета на изтъкнати български личности, фотоархива на агенцията, информационния център „БТА читалня“, дигитализационния център и историческия архив, където се съхраняват бюлетини и други издания на БТА.

Курсистите изразиха висока оценка за модерното оборудване и организация на архивните помещения, като отбелязаха, че архивът на БТА е сред най-съвременно поддържаните в България.

