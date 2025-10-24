Необходими са проактивна маркетингова политика и партньорство между институциите за устойчив растеж на въздушната свързаност, каза директорът на "Фрапорт Туин Стар" Михаел Ройш

Необходими са проактивна маркетингова политика и активно партньорство между институциите за устойчив растеж на въздушната свързаност и на туризма в България. Това заяви главният изпълнителен директор на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД - оператор на летищата Бургас и Варна, Михаел Ройш, който представи актуалните резултати и приоритети в развитието на летищата в крайморските градове по време на националната дискусия "Туризъм и въздушната свързаност. Традиционни дестинации и нови пазари. Ключът за устойчив растеж". Форумът е организиран от Националния борд по туризъм и Българската стопанска камара с институционалната подкрепа на Министерството на туризма.

Ройш посочи, че летище Бургас ще обслужи около 1,8 млн. пътници тази година, което представлява около 70 процента от нивата преди пандемията, а летище Варна – около 1,9 млн. пътници или възстановяване от 90 – 95 процента спрямо 2019 г. Той отбеляза, че основна причина за непълното възстановяване е липсата на трафик от Русия, Беларус и Украйна, които преди войната са формирали значителен дял от пътникопотока.

Според Ройш основните пазари за двата аеропорта са Полша, Великобритания, Чехия, Германия, Израел и Словакия, които формират около 75 процента от общия трафик. За да се осигури бъдещ растеж, е необходимо да се работи за развитие на входящите пазари към България и за по-активна маркетингова политика.

Той подчерта значението на координацията между институциите – Министерството на туризма, Министерството на транспорта и авиокомпаниите, и авиационната индустрия, за позиционирането на България като устойчива и конкурентна дестинация.

По думите му България се възприема като достъпна и привлекателна дестинация, но остава предизвикателството на краткия летен сезон и трудностите при издаване на шенгенски визи за граждани от Близкия изток, които ограничават потенциала за развитие на нови пазари.

Компанията подготвя актуализация на стимулната си програма за авиокомпаниите, която ще включва отстъпки от летищните такси, обвързани с обем и растеж, и ще се прилага целогодишно. Новата схема се планира да влезе в сила от 2026 г.

Сред инвестиционните проекти Ройш открои внедряването на т.нар. Гейт Гардън (Gate Garden) – открити зони за обслужване на пътници, в които са вложени 25 млн. лв. на летищата във Варна и Бургас.

Той съобщи още, че летище Бургас временно ще бъде затворено от ноември заради рехабилитация на пистата, която е в края на експлоатационния си срок. Проектът е на стойност 50 млн. евро и се очаква да приключи преди началото на следващия летен сезон.

В областта на устойчивото развитие компанията вече е въвела фотоволтаични системи, покриващи 30 – 40 процента от енергопотреблението на летищата, а до края на годината ще бъде пусната в експлоатация и нова соларна централа на летище Варна.

"Нашата цел е да намалим екологичния отпечатък и да продължим да инвестираме в модерна и безопасна инфраструктура за нашите клиенти и пътници", заяви Михаел Ройш.