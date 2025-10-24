Подробно търсене

Дибала критикува Рома след загубата от Виктория Пилзен: "Подценихме съперника"

Мирослав Димитров
Alfredo Falcone/LaPresse via AP
Рим,  
24.10.2025 13:07
 (БТА)

Нападателят на Рома Пауло Дибала изрази разочарование след загубата с 1:2 от Виктория Пилзен у дома в Лига Европа.

Аржентинецът беше критичен към представянето на отбора в този мач.

"Продължаваме да се мъчим пред гола. Днес създадохме по-малко ситуации, отколкото обикновено. Излязохме отпуснати на терена, ако подценяваме мачове като този, се случва това.  Те тичат много и ако не играем здраво, никога няма да спечелим.

„Влязохме в мача мудни, това е истината и е тъжно да се каже. Трябва да бъдем позитивни, сега ни предстои още един много труден мач. Спечелихме трудни мачове и сме в челото в лигата. Трябва да продължим да се борим, защото това е единственият изход", коментира Дибала.

/МД/

