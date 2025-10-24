Бургас търси начини да се развива като град на иновации, наука, знания и на млади хора, заяви кметът Димитър Николов

„Община Бургас търси начини да развива града като град на иновации, наука, знания и на млади хора“, каза кметът Димитър Николов по време на Международния форум "Черно море 2030: Партньорство за устойчиво бъдеще". Събитието, открито днес в Международен конгресен център - Бургас, се организира от местната градска администрация и сдружение "ПроспектиМ" и събира представители на местни и национални власти, европейски институции, академични среди, бизнеса и неправителствени организации от черноморския регион.

По думите на Николов, въпреки че регионът се намира в периферията на Европейския съюз и е пряко засегнат от последиците от войната в северозападната част на Черно море, жителите на Бургас не се отказват да живеят, творят и се развиват тук. "Намираме причината да живеем тук, да творим и да се развиваме", посочи кметът и подчерта, че именно чрез подобни форуми институциите, бизнесът, университетите и неправителственият сектор намират обща платформа за реализиране на добри идеи в региона.

"Неслучайно през последните години ние отделяме собствени средства, както и финансиране от европейски и национални програми, за да създаваме база за знание, за наука и за иновации", посочи още Димитър Николов.



Той припомни, че в момента в града се изгражда университетски кампус, подкрепят се местните висши училища и се създават нови департаменти и филиали, насочени към научна и иновативна дейност.

"Искаме младите хора да намират причина да се развиват и да остават тук, при нас", каза още кметът на Бургас. Според него именно срещи като тази вдъхновяват младите хора и дават перспектива за устойчиво бъдеще на града и региона.



