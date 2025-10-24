Подробно търсене

България се нуждае от координирана стратегия за въздушна свързаност и нови туристически пазари, заяви председателят на АБАИ Тодор Иванджиков

Женя Илчева
БТА, София (24 октомври 2025) Национална конференция „Туризъм и въздушната свързаност. Традиционни дестинации и нови пазари. Ключът за устойчив растеж“, организира Националният борд по туризъм, с институционалното партньорство на Министерството на туризма и Българската стопанска камара (БСК), в NV Tower. На снимката: изпълнителният директор на „България Еър“ - член на УС на Националния борд по туризъм Христо Тодоров и председателят на Асоциацията на българската авиационна индустрия (АБАИ) Тодор Иванджиков (вдясно).Снимка: Владимир Шоков/БТА (ЛФ)
София,  
24.10.2025 13:07
 (БТА)
България има нужда от дългосрочна и координирана стратегия за развитие на въздушната свързаност, която да обедини усилията на институциите, бизнеса и туристическия сектор. Това заяви председателят на Асоциацията на българските авиокомпании (АБАИ) Тодор Иванджиков по време на националната дискусия "Туризъм и въздушната свързаност. Традиционни дестинации и нови пазари. Ключът за устойчив растеж", организирана от Националния борд по туризъм и Българската стопанска камара с институционалната подкрепа на Министерството на туризма.

"Време е да мислим стратегически за въздушната свързаност на България. Зад всеки нов полет стоят отговорност, координация и финансова ангажираност - от държавата, бизнеса и институциите", подчерта Иванджиков.

Той посочи, че като член на Европейския съюз България не може пряко да субсидира авиокомпании от трети страни, но може да развива партньорства с местни инвеститори, като например от Черна гора. По думите му вече се водят разговори с посолството и представители на бизнеса за възможности за съвместни инициативи.

Според председателя на АБАИ е необходимо Министерството на туризма, Министерството на транспорта, летищните оператори и авиокомпаниите да изготвят общ план за подобряване на въздушната достъпност на страната. "Само така можем да насърчим туризма и да открием нови пазари", каза той.

Иванджиков изтъкна, че има потенциал за редовни полети до Черна гора, Тел Авив, както и за възстановяване на линии до отвъдокеански дестинации като Ню Йорк и Чикаго, където има значителни български общности.

"Младите хора искат връзка и мобилност. Ако малките градове останат без летища и транспортна достъпност, рискуваме да ги изгубим в следващите десет години", предупреди той.

По думите му обединението между авиацията, туризма и институциите е ключът към устойчивия растеж и към това България да заеме отново достойно място на въздушната карта на света.

/БП/

