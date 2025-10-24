Посегателството над един прокурор е посегателство над правораздавателната система, каза министър Георгиев за нападението над прокурор Илиев

Подробно търсене

На снимката: министърът на правосъдието Георги Георгиев Снимка: Никола Узунов/БТА, архив
24.10.2025 11:10
Посегателството върху един български прокурор е посегателство върху българската правораздавателна система, коментира пред медиите министър Георги Георгиев по повод нападението над прокурор Иво Илиев, бивш заместник-градски прокурор.

По думите на Георгиев случаят представлява недопустимо посегателство над представител на държавата. „Ние очакваме от прокурорите да разследват престъпници и да не се страхуват от това, което може да им се случи“, каза министърът на правосъдието. Той допълни, че е необходима реакция от всички по повод нападението. „Необходим е решителен отпор от всички нас - Съдийска колегия, Прокурорска колегия, Пленумът на ВСС, всички по веригата“, заяви министър Георгиев.

БТА припомня, че преди два дни министърът на вътрешните работи Даниел Митов заяви, че само и единствено от резултатите от разследването, когато стане ясно какъв е случаят, може да се правят изводи за какво е знак нападението.

