На заседание на Областния кризисен щаб за справяне с безводието в Плевен беше отчетено свършеното през седмицата

На десетото заседание на Областния кризисен щаб за справяне с безводието в Плевен бяха отчетени извършените през седмицата дейности. То се състоя в зала „Плевен“ на Областна администрация. Заседанието води областният управител Мартин Мачев.

Кметът на община Плевен Валентин Христов информира, че през изминалата седмица са подписани споразуменията с МРРБ за проектите, които са ободрени от Народното събрание и Министерския съвет за подмяна на водопровода в ж. к. „Дружба“. Започнат е сондаж в местността „Комудара“, водата от който ще бъде за село Къшин и е завършил сондажът в село Къртожабене.

Христов добави, че съвместно с ВиК работят по подмяна на водопроводната мрежа по улици, където загубите са най-големи.

Председателят на Общинския съвет в Долна Митрополия Петър Петров докладва, че при тях нещата са нормални и работят по проектите, свързани с ВиК мрежата.

На заседанието присъства и председателят на Управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ инж. Лозко Лозев. Той каза, че следи за сроковете за постоянните мерки, които са приети от Министерския съвет и одобрени от МРРБ за действие. Всички срокове по тези дейности се изпълняват.

Лозев съобщи още, че дебитите, които постъпват от водоснабдителна система „Черни Осъм“ след валежите в началото на октомври, са стабилни и не се очаква в скоро време да има промяна в количествата.

Дейностите на база мерките се изпълняват. През изминалата седмица основното, с което са се занимавали от ВиК дружеството е отстраняване на по десетина аварии на ден, съобщи управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Плевен Калоян Къдрийски. Другото, което са започнали през седмицата, това са ремонтните дейности по подмяна на водопровода на ул. „Люляк“ в ж. к. „Сторгозия“.

Директорът на Басейнова дирекция „Дунавски район“ Цветелин Павлов даде информация, че при тях е получен сигнал с искане за завиряване на язовир „Телиш“ с цел подобряване на водоснабдяването на Плевен. Становището на Басейнова дирекция е, че при водна криза не е необходимо отклоняване към язовира на водата, предназначена за пълнене на язовир „Горни Дъбник“ и подавана към водоснабдителните ровове. Искането е неприемливо и би затруднило захранването на вододайните зони.

От страна на гражданите въпроси към институциите зададе Борислав Цветанов от Гражданско сдружение „Контракорупция“. Един от тях беше каква е стойността на приключилите сондажи. На въпроса отговори кметът Валентин Христов. Той каза, че сумата е между 60 000 и 70 000 лв. Това зависи от дълбочината и през какво минава сондата. Христов отговори и на въпрос за дейностите по подмяна на водопровода на ел. „Сан Стефано“. Там, ако няма обжалване, до един месец би трябвало да се сключи договор и работата да започне.

Следващото заседание на кризисния щаб е насрочено за 31 октомври.