Работещите в сферата на културата, спорта и развлеченията са сред най-високоплатените в област Разград, показват статистически данни

Наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Култура, спорт и развлечения“ са получили най-високо средно месечно трудово възнаграждение за месеците юли, август и септември, съобщиха от отдел „Статистически изследвания - Разград“ към Териториалното статистическо бюро - Север. Сред високоплатените през третото тримесечие на годината са и наетите в секторите „Държавно управление“ и „Образование“, сочат още изнесените данни.

Средната брутна месечна работна заплата за Разградска област за периода юли-септември е 1987 лв., което отрежда на региона четиринадесета позиция в страната по този показател. В сравнение със същия период на миналата година средното трудово възнаграждение нараства с 8,6 процента, а спрямо предходното тримесечие е отчетено намаление с 2,4 на сто. Месечната заплата в обществения сектор е 2214 лв., а в частния - 1876 лв., показва статистиката.

Към края на септември наетите по договор в област Разград са 26 200. Спрямо края на юни те бележат увеличение с 0,9 на сто, а в сравнение със същия период на предходната година ръстът е с 2 процента. Работещите в обществения сектор са 8900, а в частния - 17 200. Най-голям е относителният дял на наетите в дейностите „Преработваща промишленост“ - 24,7 процента, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 14,4 процента и „Хуманно здравеопазване и социална работа” - 11,9 процента, допълват от статистиката.