Полицаи от Шумен иззеха близо хиляда стоки с лого на защитени марки

Кореспондент на БТА в Шумен Станимир Савов
Снимки: Областна дирекция на МВР в Шумен
Шумен ,  
19.11.2025 11:26
 (БТА)

Служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към Областната дирекция на МВР в Шумен иззеха близо хиляда стоки с лого на търговски марки, обект на изключително право, съобщиха от пресцентъра на полицията в града. 

Работата по случая е започнала след придобита информация, че 27-годишен мъж от Шумен разпространява в страната и чужбина стоки с изключителни права. Полицаи са влезли в следите му и вчера, в условия на неотложност, са проверени два адреса, на които шуменецът съхранявал стоките. 

От апартамент в Шумен, жилище във Велики Преслав, два леки автомобила и гаражна клетка в областния град са иззети общо 632 различни дрехи, 149 чифта обувки, 110 портмонета и 29 часовници с лого на световни марки. Иззети са също 7435 лева, 505 евро и 13 135 турски лири.

По случая е образувано досъдебно производство.

Полицаи от Нови пазар през юли иззеха над 120 артикула, обозначени с надпис и лого на различни търговски марки, обект на изключително право. 

/РИ/

