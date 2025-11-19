Над 50 000 текстилни изделия с лога на световни марки са задържани на ГКПП „Лесово“

Митническите служители на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Лесово“ задържаха общо 50 321 дамски и мъжки облекла с обозначения на световноизвестни марки при две отделни проверки на товарни автомобили, пътуващи от Турция към държави от Европейския съюз, съобщиха от Агенция „Митници“.

При първата проверка, извършена на 13 ноември, е спрян за контрол товарен автомобил с турска регистрация, превозващ групажна стока за Германия и Нидерландия. След анализ на риска е разпоредена щателна проверка, при която митническите служители откриват 22 282 недекларирани текстилни изделия – якета, спортни комплекти, блузи и панталони, всички носещи лога на защитени търговски марки. Стоките, оценени на около 292 хил. лева, са задържани, а по случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол.

Втората проверка е извършена на 17 ноември, на товарен автомобил с латвийска регистрация, управляван от български гражданин, който превозвал текстилни изделия от Турция за Унгария. Макар количествата да отговаряли на декларираните, инспекторите откриват сред товара 28 039 облекла с лога на различни луксозни марки. Те са задържани по реда на Европейския регламент относно защитата на правата върху интелектуалната собственост.

От Агенция „Митници“ уточняват, че и в двата случая действията са резултат от засилен контрол и предварителни анализи на риска на входящия трафик през ГКПП „Лесово“. В началото на октомври на пункта при митнически проверки също бяха задържани над 46 хиляди „маркови” облекла, чанти и обувки.