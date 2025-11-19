Пожар в Югозападна Япония унищожи 170 къщи и наложи евакуация

Пожарникари и военни хеликоптери днес се бориха с пожар, който изпепели цял квартал в град в Югозападна Япония, отне живота на един човек, рани друг и наложи евакуацията на над 170 души, съобщи Асошиейтед прес.

Мъж на 70 години беше в неизвестност, но по-късно пожарникарите намериха тяло, вероятно неговото. Жена на 50 години е с леки наранявания, съобщи службата за реагиране при бедствия в префектура Оита.

Най-малко 170 къщи са пострадали или унищожени, съобщи екипът.

Десетки пожарни коли и над 200 пожарникари бяха мобилизирани, за да се борят с пожара, който не беше напълно овладян близо 20 часа след избухването си. Сухопътните сили за самоотбрана изпратиха два армейски хеликоптера Ю Ейч 1, за да помогнат.

Пожарът е избухнал при силен вятър снощи близо до рибарското пристанище в град Оита, на южния остров Кюшу. Пожарът се е разпространил в гора, засягайки площ от около 4,9 хектара, съобщи Службата за пожарна безопасност и управление на бедствия. Причината за пожара се разследва, допълни тя.

Японската телевизия показа кадри на опустошения от пожара район, над който се издига дим. Властите в префектура Оита съобщиха, че около 260 домакинства са без електричество.