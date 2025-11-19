Парламентът ратифицира споразумение с ЕБВР, което ще позволи откриването на технологичен център на Банката у нас

Парламентът прие на първо и второ четене в едно заседание Законопроекта за ратифициране на Споразумението между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) относно сътрудничеството и дейностите на Банката в България.

Споразумението ще позволи на ЕБВР да осъществи намеренията си по откриване на технологичен център в България, като едновременно с това създаде задълбочени връзки в технологичната общност, включително партньорство с университети, създаване на програма за завършващи и присъединяване към местни федерации, се посочва в доклада на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание.

По информация на ЕБВР технологичният център ще се фокусира върху стратегически и нововъзникващи технологии, включително Big Data, изкуствен интелект, киберсигурност и облачни технологии. Предвижда се ЕБВР да наеме над 100 служители в рамките на 18 месеца от момента на подписване на Споразумението, като има амбиции да доразвие технологичния център и да наеме допълнителен персонал след този период. Това ще допринесе положително за развитие на технологичната екосистема в България и ще увеличи популярността на България сред служителите, акционерите и клиентите на ЕБВР.

Предвид намерението на Банката да разшири дейността си в България и да установи нов офис със значителен брой нови служители, с настоящото Споразумение ще бъде подпомогнато практическото изпълнение по набирането на персонал, управлението и последващите действия, свързани с разполагането на екипа на технологичния център. В резултат, България ще бъде една от локациите с най-голяма численост на служители на ЕБВР в страна, получател на финансиране от Банката.