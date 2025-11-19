Барселона ще посрещне Айнтрахт Франкфурт в Шампионска лига на "Камп Ноу"

От испанския футболен клуб Барселона съобщиха, че мачът от 6-ия кръг на Шампионската лига на УЕФА срещу Айнтрахт Франкфурт ще се играе на клубния стадион „Камп Ноу“. Мачът е насрочен за 9 декември.

„ФК Барселона обявява, че мачът от 6-ия кръг на Шампионската лига срещу Айнтрахт Франкфурт ще се проведе във вторник, 9 декември, на „Камп Ноу“. Клубът е доволен, че може да се завърне към мачовете на своя стадион и да продължи напредъка по цялостния проект за трансформация на реновираната арена“, се казва в изявление на пресслужбата на Барселона.

„Камп Ноу“ беше затворен за ремонт през лятото на 2023 година и Барса играеше домакинските си мачове на олимпийския стадион „Луис Компани“, тъй като не беше получил разрешение за ползване на спортната арена. Първият домакински мач след ремонта Барселона ще изиграе срещу Атлетик Билбао.