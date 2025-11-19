Министерството на енергетиката има богат опит при използването на географски информационни системи, каза Красимир Ненов, заместник-министър

Министерството на енергетиката има богат опит в използването на географски информационни системи (ГИС), обяви Красимир Ненов, заместник-министър на енергетиката, който беше сред официалните гости на провеждащата се днес конференция на „Есри България“ в „Гранд Хотел Милениум София“ по повод отбелязването на 26-ия Световен ГИС ден.

„Имаме богат опит в ползването на ГИС в сферата на енергетиката както в електроразпределителните дружества и Електроенергийния системен оператор, осигуряващи им картина в реално време за състоянието на просеките и на площадковите обекти, но така и в газоразпределението и в преноса на газ“, каза заместник-министър Ненов.

Той добави, че ГИС, в съчетание с наблюдението с дронове, имат приложение и в полето на концесиите за природни богатства, с предоставяната информация за актуалното състояние в сферата.

Форумът откри Гроздан Караджов, вицепремиер и министър на транспорта и съобщенията. Сред официалните гости беше и Дончо Барбалов, заместник-министър на икономиката и индустрията.

Конференцията събира участници от различни сектори - държавна администрация, местно самоуправление, бизнес, образование и неправителствени организации. Международни и български експерти представят на форума най-новите тенденции, решения и добри практики в геопространствените технологии. В рамките на конференцията предстоят и демонстрации на иновативни ГИС приложения и изпълнени проекти в сфери като околна среда, сигурност, транспорт, инфраструктура, образование, здравеопазване, управление на ресурси и много други.